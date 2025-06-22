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«Манчестер Сити» — «Аль-Айн»: назван самый вероятный счёт

«Манчестер Сити» — «Аль-Айн»: назван самый вероятный счёт
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Клубный чемпионат мира — 2025 по футболу продолжает набирать обороты. В некоторых группах состоялись встречи 2-го тура группового этапа, пришла очередь и представителей квартета G.

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В понедельник, 23 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте состоится матч «Манчестер Сити» — «Аль-Айн». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Сделать ставку на английский «Манчестер Сити» предлагается за 1.07, что приблизительно равно 93% вероятности.

Победа «Аль-Айна» из ОАЭ оценивается в 31.0, в то время как на ничейный исход можно поставить за 14.5.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.39. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.90.

Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу английского клуба (6.50). Победа «горожан» 4:0 идёт за 7.50, на 2:0 в пользу «Сити» дают 8.70.

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