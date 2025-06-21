«Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия»: ставка Дмитрия Градиленко на матч КЧМ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: «Мамелоди Сандаунз» не забьёт за 2.05.

«Мамелоди Сандаунз» (ЮАР) — «Боруссия» Дортмунд, группа F, второй тур клубного ЧМ. Команды по-разному провели свои первые матчи в чемпионате мира. Южноафриканцы обыграли южнокорейский «Ульсан» со счётом 1:0. А немцы сыграли 0:0 с бразильским «Флуминенсе», и хочется сказать, что выглядели неубедительно, хоть считались явными фаворитами.

В этой игре немцы тоже фавориты, и есть уверенность в том, что они, конечно же, победят. Поэтому, можно рассмотреть несколько вариантов пари.

Первый вариант — победа «Боруссии» с форой (-1.5) за 1,87. Пора бы уже «Боруссии» забить на чемпионате мира.

Второй — «Мамелоди Сандаунз» не забьёт за 2.05. Всё же класс игроков немецкой команды во главе с вратарём сборной Швейцарии Грегором Кобелем не позволит отличиться сопернику, это моё мнение.

И третий вариант на рассмотрение — это «точный счёт в матче 0:1, 0:2 или 0:3» за 2.55.

Я выбираю вариант №2 — южноафриканцы не забьют», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».