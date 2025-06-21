«Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия»: прогноз Семёна Зигаева на матч 2-го тура КЧМ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия».

Ставка: забьёт только «Боруссия» за 2.11.

«Мамелоди Сандаунз» — команда из южноафриканского города Претория по прозвищу бразильцы. Представители этой страны из Южной Америки в команде есть, но причина другая. Команда из Претории играет в форме, которую легко можно перепутать, особенно если смотреть издали, с той, в которой выступает пятикратный чемпион мира. «Мамелоди Сандаунз» недавно в пятый раз подряд выиграл чемпионат ЮАР. На турнире в США южноафриканцы стартовали с победы, переиграв 1:0 южнокорейский «Ульсан».

«Боруссия» из Дортмунда в этом сезоне пережила очередную смену тренера и с приходом Нико Ковача смогла завершить сезон на мажорной ноте, финишировав в четвёрке и получив путёвку в Лигу чемпионов. На клубном ЧМ немцы уже успели провести один матч, в котором они играли с ещё одним фаворитом группы F «Флуминенсе». Игра получилась несильно зрелищная, с преимуществом бразильцев, но забить команды так друг другу и не смогли.

Изначально, после жеребьёвки, стало понятно, что «Боруссия» и «Флуминенсе» будут оспаривать первое и второе места, а «Мамелоди» и «Ульсан» вряд ли смогут вклиниться в их борьбу. После 1-го тура противоречия нет, но немцам точно не стоит терять очки в матче с командой из ЮАР. Оборона у «Боруссии» неплоха, поэтому наш вариант — забьёт только Дортмунд», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».