«Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия»: ставка Эльвина Керимова на игру КЧМ в Цинциннати

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч КЧМ «Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: победа «Боруссии» и ТБ 2.5 за 1.78.

«Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия» Дортмунд, второй тур клубного ЧМ. «Боруссия» в первом туре показала плохой футбол в матче с «Флуминенсе», напомнила о временах, когда команду тренировал Нури Шахин, то есть в первой части сезона, скорее даже, о проблемных матчах при тренере со стерильным владением, с неработающим прессингом, с ошибками под давлением, и всё это было в игре с бразильцами.

У «Дортмунда» вялый темп, мало моментов, при этом «Боруссия» допускала контратаки, очень опасные быстрые атаки соперника, в два раза меньше нанесла ударов, чем «Флуминенсе», и, в общем, «Дортмунд» мог проиграть этот матч. Так что итог — ничья, я думаю, таким результатом Нико Ковач может быть доволен, учитывая игру.

«Мамелоди» в первом туре обыграл «Ульсан» 1:0, с голом в первом тайме, почти 70% владения с преимуществом. И, получается, «Мамелоди» становится конкурентом «Боруссии», помимо «Флуминенсе». Да и, естественно, немцы должны рассчитывать на победу, им нужны три очка во втором туре. И «Боруссия» должна, наверное, реабилитироваться, показать всё-таки более качественный футбол. Соперник слабее, чем «Флуминенсе», объективно.

И я думаю, что «Боруссия» должна убедительно сыграть и победить. Я возьму комбинированную ставку «победа «Дортмунда» и общий тотал голов в матче больше 2.5» с коэффициентом 1.78», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».