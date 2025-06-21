«Интер» — «Урава»: ставка Александра Мостового на игру клубного чемпионата мира

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Интер» — «Урава».

Ставка: победа «Интера» 2:0 за 5.40.

«Интер» против «Уравы», второй тур клубного мундиаля. Рискуют миланцы провалиться и в этом турнире в случае проигрыша сейчас. Но я не особо верю, что японцам тут удастся навязать борьбу команде Серии А.

«Интер» стал одним из немногих топовых клубов на этом турнире, кто оступился на старте розыгрыша и потерял очки. Причём соперник был у миланцев вроде бы не такой сложный — «Монтеррей». Однако мексиканцы дали отпор «Интеру». Была видна усталость команды, чей сезон официально завершился только 31 мая.

Мексиканцы первыми забили, и до конца первого тайма «Интер» активно давил, пока были силы на это. На 42-й минуте всё-таки миланцы сравняли. Сделали это они красиво, разыграли штрафной, в несколько пасов дошёл мяч до Лаутаро, который забил почти в пустые ворота. Хорошая комбинация, но повторить подобные действия во втором тайме не удалось — 1:1.

А вот «Урава» встречалась с другим претендентом на финиш в топ-2 их квартета — с «Ривер Плейт». Японцы хуже выступили в первом тайме, мало моментов имели, почти только отбивались. Во второй 45-минутке аргентинцы чуть уменьшили давление, «Урава» начала создавать свои редкие моменты. Единственный гол она забила не с игры — пенальти на 58-й минуте реализовал Мацуо. Но «Ривер» всё равно забил больше и выиграл 3:1. В целом мало кого можно выделить в составе «Уравы», как раз Мацуо и был одним из лучших игроков в команде, другие много ошибались.

В общем, не кажется, что «Интер» и тут потеряет очки. Да, легко ему с японским статусным коллективом не будет. Тут ещё можно вспомнить, что многие ключевые матчи в прошлом сезоне миланцы провалили — финал Суперкубка, полуфинал Кубка Италии, финал ЛЧ, заключительные туры Серии А.

Но сейчас я всё-таки поверю в «Интер». Небольшой перерыв у него был, игроки должны были перезагрузиться. Тут ещё и новый молодой тренер. «Ураве» вряд ли даже на ничью стоит рассчитывать», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».