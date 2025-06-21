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«Интер» — «Урава»: прогноз Виктора Гусева на игру КЧМ в Сиэтле

«Интер» — «Урава»: прогноз Виктора Гусева на игру КЧМ в Сиэтле
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Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч КЧМ «Интер» — «Урава».

Ставка: сухая победа «Интера» за 1.84.

«Миланцы, потерявшие два очка в игре 1-го тура группы Е с «Монтерреем», когда сравнять счёт (1:1) им позволил гол Мартинеса, должны стремиться не просто к победе, а к победе крупной. Ведь эта ничья стала следующим матчем после разгрома от «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов, и у нового тренера Киву выигрышей с «Интером» ещё нет.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Урава Ред Даймондс
Сайтама, Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Возраст и физическое состояние футболистов сегодня козырем итальянцев не являются. Спасает то, что Сиэтл, где пройдёт игра, место далеко не самое жаркое из американских. Вернувшийся после травмы Мартинес пока выглядит лучше находящегося в такой же ситуации Тюрама, который, скорее всего, на этот раз на поле не выйдет, ведь повреждение усугубилось уже на очередной тренировке. Впрочем, рядом с Лаутаро эффективным может быть Эспозито, а искусная средняя линия «Интера» вообще способна переиграть любого. Или почти любого.

«Урава» в 1-м туре забил «Ривер Плейт», но только с пенальти при счёте 0:2, а в итоге пропустил ещё (1:3). Японский клуб попал на КЧМ благодаря успеху на азиатской арене несколько лет назад, а вот сейчас не входит в число лидеров даже в национальном чемпионате. При неплохой и смелой игре в атаке это во многом объясняется проблемами с организацией обороны. «Урава» неизменно пропускает мячи в свои ворота вот уже в 15 матчах подряд. Ему будет непросто справляться с флангами пропустившего матч с мексиканцами из-за травмы Думфриса (который должен вернуться) и Димарко. А навесы на ворота для японской защиты всегда таят особую опасность.

Гонящие вперёд амбиции, надёжная защита и гораздо более высокий класс «Интера» в атаке должны позволить ему одержать уверенную победу. Даже несмотря на то что команда находится в периоде становления. Всё-таки соперник — не тот, от которого можно на этой непростой стадии было бы ждать серьёзного экзамена», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

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