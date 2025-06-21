«Интер» — «Урава»: прогноз Эльвина Керимова на игру 2-го тура группового этапа КЧМ

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч КЧМ «Интер» — «Урава».

Ставка: победа «Интера» и ТМ 3.5 за 2.04.

«В первом туре «Интер» сыграл вничью с «Монтерреем», ему пришлось даже отыгрываться. Это был первый матч на тренерском посту Кристиана Киву, он пока не стал менять схему. Были небольшие изменения в составе, но стилистически «Интер» пока не изменился.

«Урава» в первом туре проиграл «Ривер Плейт» 1:3, аргентинцы находили и использовали слабые места в обороне соперника. Думаю, что «Урава» в этой группе аутсайдер.

«Интер» должен этот матч забирать, играя против самого слабого соперника в группе. Я возьму комбинированную ставку – победа «Интера» и тотал меньше 3.5. Я не жду разгромной победы «Интера», — приводит слова Керимова «РБ Спорт».