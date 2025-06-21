«Интер» — «Урава»: ставка Романа Павлюченко на встречу клубного чемпионата мира

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Интер» — «Урава».

Ставка: победа «Интера» с форой (-2) за 1.91.

«Интер» сыграет с «Уравой» во втором туре клубного чемпионата мира. Я тут полностью отдаю предпочтение миланской команде. В прошлом туре она потеряла очки, но сейчас повторение этого коллектив не может себе позволить.

«Интер» не сумел обыграть «Монтеррей» в первом туре. При этом команда показала неплохой футбол, особенно в первом тайме много давила. Мексиканцы первыми открыли счёт, ещё и Серхио Рамос забил, но миланцы после этого активизировались. Но ответить они всего одним голом смогли – отличился Лаутаро. Во втором тайме было намного сложнее «Интеру», сказывается явно небольшой перерыв после окончания сезона, ещё и высокий средний возраст игроков.

У «Интера» произошли изменения на тренерском мостике летом, перед клубным ЧМ — Симоне Индзаги покинул клуб, переехал в Саудовскую Аравию. Хотя с ним клуб во второй раз попал в финал ЛЧ, пусть и разгромно уступил там «ПСЖ». В Италии тоже был ярок коллектив, почти выиграл скудетто, вровень они шли с «Наполи» долгое время. Теперь возглавляет «Интер» Кристиан Киву, молодой специалист.

«Урава» же изначально не считалась одним из фаворитов группы. И в первом туре ЧМ это подтвердилось. «Ривер Плейт» — молодая задорная аргентинская команда. Она одолела японцев со счётом 3:1. Хотя встреча была примерно равной, особенно во второй 45-минутке активизировалась «Урава». Смогла она забить один мяч на 58-й минуте, Мацуо реализовал 11-метровый. Но за свою активность коллектив из Японии был наказан. Всё же «Ривер» активно убегает, реализовывает моменты. Итог – 1:3.

Так что для среднего уровня «Урава» неплохо смотрелась, как раз с «Монтерреем» она, может быть, сможет за очки побороться. Но с «Интером», я считаю, шансов у команды всё-таки нет. Миланцы будут мотивированы, им необходимы баллы, чтобы увеличивать шансы на выход в плей-офф», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».