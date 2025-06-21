«Флуминенсе» — «Ульсан»: ставка Эльвина Керимова на матч группы F КЧМ

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч КЧМ «Флуминенсе» — «Ульсан».

Ставка: победа «Флуминенсе» и тотал больше 2.5 за 1.95.

«Флуминенсе» против «Ульсана», 2-й тур клубного мундиаля. «Флуминенсе» в 1-м туре впечатлил в матче с «Дортмундом». Понятно, что у южноамериканских команд есть преимущество перед европейскими, потому что у них в самом разгаре сезон и они просто в лучшей форме. И мы это увидели в матче «Флу» с «Дортмундом». «Флу» создавал моменты в быстрых атаках, здорово использовал правый фланг, вскрывал левый фланг обороны «Дортмунда», часто совершал атаки ударами по воротам.

В общем играл клуб достаточно просто и, выходя из-под прессинга соперника, в том числе через длинные передачи, делая ставку на скорость, на пространство, используя его хорошо и в общем создавая моменты. Так что «Флуминенсе» показал качественный футбол и был ближе к победе, чем «Дортмунд», нанёс в два раза больше ударов и в общем должен был побеждать, если бы не Грегор Кобель и его сейвы. Так что «Флу» оставил сильное впечатление.

И вот игра с «Ульсаном», который уступил «Мамелоди» со счётом 0:1 и при этом играл там с 30% владения. У соперника было преимущество, и понятно, что «Флуминенсе» здесь фаворит. Он не смог обыграть «Дортмунд», но был ближе к победе. Здесь соперник слабее. Я думаю, что «Флу» своё должен взять, конечно же, если покажет тоже качественный футбол, и Флу» вместе с «Дортмундом» — фавориты этой группы.

Так что я возьму комбинированную ставку «победа «Флуминенсе» и общий тотал голов в матче больше 2.5» с коэффициентом 1.95», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».