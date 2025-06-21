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«Ривер Плейт» — «Монтеррей»: прогноз Дениса Алхазова на игру КЧМ 22 июня

«Ривер Плейт» — «Монтеррей»: прогноз Дениса Алхазова на игру КЧМ 22 июня
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Комментатор Денис Алхазов дал прогноз на матч второго тура группового этапа клубного чемпионата мира «Ривер Плейт» — «Монтеррей».

Ставка: обе команды забьют за 1.81.

«Монтеррей» живёт в атаке только одним Серхио Рамосом, а «Ривер Плейт» в своём первом матче показал чудеса реализации – всего пять ударов, три из них в створ, три гола.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
Не начался
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, что «Ривер» – команда культурнее, чем «Монтеррей», команда, насыщенная интересными кадрами, но редко играет «на ноль» – за последние девять матчей только один «сухарь».

Поэтому я предлагаю аккуратную и рабочую ставку – «обе забьют», — приводит слова Алхазова «РБ Спорт».

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