«Ривер Плейт» — «Монтеррей»: прогноз Дениса Алхазова на игру КЧМ 22 июня

Комментатор Денис Алхазов дал прогноз на матч второго тура группового этапа клубного чемпионата мира «Ривер Плейт» — «Монтеррей».

Ставка: обе команды забьют за 1.81.

«Монтеррей» живёт в атаке только одним Серхио Рамосом, а «Ривер Плейт» в своём первом матче показал чудеса реализации – всего пять ударов, три из них в створ, три гола.

Мне кажется, что «Ривер» – команда культурнее, чем «Монтеррей», команда, насыщенная интересными кадрами, но редко играет «на ноль» – за последние девять матчей только один «сухарь».

Поэтому я предлагаю аккуратную и рабочую ставку – «обе забьют», — приводит слова Алхазова «РБ Спорт».