Игроки на ставках отправили теннисистам около 8000 оскорбительных сообщений в 2024 году

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF) опубликовали отчёт о масштабах оскорблений игроков в соцсетях.

Организации привели данные сервиса Threat Matrix от Signify Group, который работает с января 2024 года для защиты теннисистов и членов их семей от травли в интернете. Сервис работает с использованием искусственного интеллекта и доступен на основных платформах соцсетей.

Он проанализировал сообщения и комментарии в аккаунтах всех игроков, участвующих в турнирах WTA и ITF World Tennis Tour, а также на турнирах «Большого шлема» – всего это около 8300 теннисистов.

В 2024 году Threat Matrix изучил 1,6 млн сообщений и комментариев в соцсетях теннисистов. Из них около 8 тыс., отправленных с 4,2 тыс. аккаунтов, назвали оскорбительными или угрожающими. Информацию о владельцах 15 аккаунтов, угрозы которых были наиболее серьёзными, передали в правоохранительные органы.

Всего в 2024 году оскорбления и угрозы получили 458 игроков. При этом 26% от общего числа выявленных оскорблений пришлось на долю только пяти спортсменов. Сами теннисисты за год отправили 56 жалоб на угрозы. В 77% случаях угрозы поступили от игроков на ставках.