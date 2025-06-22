«Реал» Мадрид — «Пачука»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру КЧМ-2025 «Реал» — «Пачука».

Ставка: «Реал» победит + тотал больше 3.5 гола за 2.50.

«Сливочные» сыграли вничью с «Аль-Хилялем» (1:1). Они могли побеждать, но на последних минутах не забил с пенальти Вальверде. Новому наставнику Хаби Алонсо нужно больше времени, чтобы разобраться во всех деталях и привить новым подопечным своё видение. Он сам в этом признаётся. И понять тренера можно.

«Пачука» — подходящий соперник, чтобы продемонстрировать результативный футбол. Мексиканский клуб стартовал на КЧМ-2025 с поражения в матче с «Зальцбургом» (1:2). По игре они смотрелись привлекательно.

Подопечные Хайме Артуро Лосано были активнее австрийского клуба в атаке и превзошли его по статистике ожидаемых голов. Неплохо для команды, которая провела неудачно прошлый сезон. А ещё за «Пачуку» выступает немало возрастных футболистов, их опыт приносит пользу.

Прогнозируем в матче много моментов и забитых мячей. Предлагаем поставить на победу «Реала» через тотал больше 3.5 мяча за 2.50. «Сливочные» будут давить прессингом и обязательно вскроют все проблемы в обороне «Пачуки», каких немало. Но не исключаем, что и соперник забьёт хотя бы гол. Не в его правилах бояться и прятаться у ворот.