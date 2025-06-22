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Стали известны шансы «Реала» победить «Пачуку» на клубном чемпионате мира

Стали известны шансы «Реала» победить «Пачуку» на клубном чемпионате мира
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22 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Реал» Мадрид и «Пачука». Встреча состоится на стадионе «Банк оф Америка». Начало — в 22:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридцам. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.29, что составляет примерно 76% вероятности.

При этом шансы «Пачуки» оценили в 11.50 (8%). Ничья идёт с коэффициентом 5.70 (16%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.60.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Гол в каждом тайме идёт за 1.55.

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