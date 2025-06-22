«Реал» — «Пачука»: назван самый вероятный счёт матча

22 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Реал» Мадрид и «Пачука». Встреча состоится на стадионе «Банк оф Америка». Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридцам. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.27, а шансы «Пачуки» оценили в 11.00.

Ничья идёт с коэффициентом 5.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу мадридского клуба за 7.00. Победа «Реала» 2:1 доступна за 8.00, на точный счёт 3:0 в пользу испанской команды выставлен коэффициент 9.40.