«Ювентус» — «Видад»: ставки и коэффициенты на игру клубного чемпионата мира

22 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Ювентус» и «Видад». Встреча состоится на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Начало — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение итальянскому клубу. Поставить на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 1.22, что составляет примерно 80% вероятности.

При этом шансы «Видада» оценили в 17.00 (5%). Ничья идёт с коэффициентом 6.20 (15%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.70. Гол в каждом тайме идёт за 1.77.