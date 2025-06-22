Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ювентус» — «Видад»: ставки и коэффициенты на игру клубного чемпионата мира

«Ювентус» — «Видад»: ставки и коэффициенты на игру клубного чемпионата мира
Комментарии

22 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Ювентус» и «Видад». Встреча состоится на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Начало — в 19:00 мск.

Материалы по теме
Это не РПЛ! Владимир Ивич получит от «Манчестер Сити» тоже
Это не РПЛ! Владимир Ивич получит от «Манчестер Сити» тоже

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение итальянскому клубу. Поставить на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 1.22, что составляет примерно 80% вероятности.

При этом шансы «Видада» оценили в 17.00 (5%). Ничья идёт с коэффициентом 6.20 (15%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.70. Гол в каждом тайме идёт за 1.77.

Материалы по теме
Безумный Вирц! Что ждёт игрока за € 150 млн в «Ливерпуле» — триумф или провал?
Безумный Вирц! Что ждёт игрока за € 150 млн в «Ливерпуле» — триумф или провал?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android