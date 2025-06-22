«Ювентус» — «Видад»: определён самый вероятный счёт

22 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Ювентус» и «Видад». Встреча состоится на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Начало — в 19:00 мск. Туринцы идут за второй победой подряд.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение итальянскому клубу. Поставить на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 1.22, а шансы «Видада» оценили в 15.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.70.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу туринского клуба за 5.50. Победа «Ювентуса» 1:0 доступна за 7.00, на точный счёт 2:1 в пользу итальянцев выставлен коэффициент 8.70.