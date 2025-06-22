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«Ювентус» — «Видад»: прогноз на матч

«Ювентус» — «Видад»: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру КЧМ-2025 «Ювентус» — «Видад».

Ставка: победа «Ювентуса» в матче с «Видадом» с форой (-2.5) за 2.95.

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«Ювентус» стартовал на КЧМ-2025 с победы в матче с «Аль-Айном» — 5:0. Туринцев не смутила даже разница во времени. Они быстро к ней адаптировались и показали шикарный результат. Марокканский клуб провёл матч с «Сити» и уступил со счётом 0:2.

Это точно не худший результат, который мог быть. Многие ожидали, что марокканцы развалятся и пропустят целую авоську от команды Гвардиолы. Но этого не произошло. Более того, подопечные Мохамеда Амина Бенхачема умудрялись проводить атаки, нанесли 12 ударов по воротам, из которых два пришлись в створ.

Дело не в звёздных игроках, ведь таковых в составе «Видада» нет. Просто марокканская команда отличается характером и отличной физической формой. Однако «Ювентус» готов даже лучше, чем «Манчестер Сити». Чувствуется, что футболисты мотивированы и настроены показать отличный результат на клубном ЧМ-2025.

Жара их не испугала, об этом рассказал сам тренер Игор Тудор. Так что предлагаем поставить на победу «старой синьоры» с форой (-2.5) за 2.95. «Видад» провёл не лучший прошлый сезон в чемпионате Марокко, а ещё явно будет уставшим после встречи с грозными «горожанами». Много сил было потрачено.

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