«Зальцбург» — «Аль-Хиляль»: определён фаворит матча КЧМ-2025

23 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Зальцбург» и «Аль-Хиляль». Встреча состоится на стадионе «Ауди Филд». Начало — в 1:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение саудовскому клубу. Поставить на победу «Аль-Хиляля» можно с коэффициентом 1.82, а шансы «Зальцбурга» оценили в 4.15.

Ничья идёт с коэффициентом 3.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагается за 1.47.