«Зальцбург» — «Аль-Хиляль»: прогноз и ставка

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру КЧМ-2025 между «Зальцбургом» и «Аль-Хилялем».

Ставка: «Аль-Хиляль» победит за 1.82.

Саудовцы сыграли вничью с «Реалом» (1:1). Единственный мяч в ворота мадридцев забили с пенальти, однако его тоже нужно уметь заработать. Рубен Невеш точно пробил в правый угол, не оставив шансов Тибо Куртуа на спасение. После этого пришлось уходить в оборону. Второй тайм был полностью за мадридцами, но без голов.

Симоне Индзаги остался доволен выступлением «Аль-Хиляля». Его подопечные действовали организованно и смотрелись как единое целое. Итальянский специалист отметил, что не мог желать ничего большего, чем выстоять против одной из трёх сильнейших команд мира. Получилось!

Тогда встреча с «Зальцбургом» должна получиться более удачной. И тут уже не будет задачи просто выстоять. У австрийского клуба есть много проблем в обороне. Состав у Индзаги классный, полно мастеровитых и опытных футболистов, таких как Малком, Милинкович-Савич, Ренан Лоди, Кулибали. Не может играть только Митрович из-за травмы.

Прогнозируем победу «Аль-Хиляля» с коэффициентом 1.82. На стороне саудовцев титулованный тренер, надёжно играющий в обороне состав, который проявил терпение в матче с «Реалом», и не менее классное нападение. «Зальцбург» — агрессивен, свеж и молод, однако только на этом игру не построишь. Да и вряд ли атака австрийцев злее, чем мадридская.