«Атлетико» — «Ботафого»: стал известен фаворит матча

23 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Атлетико» и «Ботафого». Встреча состоится на стадионе «Роуз Боул». Начало — в 22:00 мск.

Бразильскому клубу достаточно просто не проиграть мадридцам, чтобы выйти в плей-офф с первого места группы В.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридскому клубу. Поставить на победу «Атлетико» можно с коэффициентом 1.70, а шансы «Ботафого» оценили в 5.40. Ничья идёт с коэффициентом 3.60.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.