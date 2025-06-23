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«Атлетико» Мадрид — «Ботафого»: назван самый вероятный счёт

«Атлетико» Мадрид — «Ботафого»: назван самый вероятный счёт
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23 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Атлетико» и «Ботафого». Встреча состоится на стадионе «Роуз Боул». Начало — в 22:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридскому клубу. Поставить на победу «Атлетико» можно с коэффициентом 1.70, а шансы «Ботафого» оценили в 5.40. Ничья идёт с коэффициентом 3.60.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу мадридского клуба за 7.50. Ничья 1:1 доступна за 8.00, на 2:1 в пользу «Атлетико» дают 9.30.

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