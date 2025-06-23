«Атлетико» — «Ботафого»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру КЧМ-2025 «Атлетико» — «Ботафого».

Ставка: «Ботафого» не проиграет за 2.15.

В группе В КЧМ-2025 царит хаос. Если «Атлетико» обыграет «Ботафого», а «ПСЖ» одержит победу во встрече с «Сиэтл Саундерс», тогда у трёх клубов будет по шесть очков. Распределить места по результатам очных матчей не получится, поэтому ключевую роль сыграет разница голов.

Мадридцам придётся из кожи вон лезть, чтобы не просто выиграть у бразильского клуба, а сделать это с преимуществом минимум в три мяча. Только тогда они смогут выйти в плей-офф. Однако это кажется невозможным.

«Ботафого» для выхода в плей-офф с первого места достаточно сыграть вничью с мадридцами. Не видим для этого никаких препятствий и предлагаем поставить на Х2 за 2.15. Клуб будет крепко обороняться, а когда появится шанс, сможет совершить быстрый прорыв из обороны в атаку. «Атлетико» же может не справиться с давлением, поэтому возможность забить у бразильцев будет.