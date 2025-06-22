«Ювентус» — «Видад»: ставка Александра Мостового на матч клубного чемпионата мира

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Ювентус» — «Видад».

Ставка: победа «Ювентуса» 2:0 за 4.50.

«Ювентус» проводит второй тур клубного чемпионата мира. В прошлом матче проблем у туринцев абсолютно не возникло. Не думаю, что с «Видадом» что-то изменится.

«Ювентус» удачно стартовал после не самого лучшего сезона. Клуб не выиграл трофеев, рано вылетел из Лиги чемпионов, в Серии А вообще рисковал в топ-4 не попасть. Концовка сезона после смены тренера удалась у «старой синьоры», хотя бы в ЛЧ она попала.

На клубном ЧМ в первом туре представителю Серии А выпало играть с «Аль-Айном». Ожидалась «лёгкая прогулка» для «Юве». Но всё оказалось ещё проще. Четыре мяча забил клуб уже в первом тайме. Открыт счёт был на 11-й минуте, Коло Муани забил головой после навеса. Через десять минут Консейсау отличился, обыграв нескольких защитников «Аль-Айна». Ещё через десять минут уже Йылдыз сделал счёт 3:0, забил дальним ударом издалека в угол. К концу тайма счёт стал 4:0, дубль Коло Муани, который оторвался от защитников, получив дальнюю передачу, и пробил мимо голкипера в ворота.

Во втором тайме «Ювентус» уже спокойнее играл, понимая, что всё решено у них. Но на 58-й минуте Консейсау забил второй мяч, снова обыграв защитника и левой пробив под вратарём. Ещё была пара моментов у «старой синьоры», но «Аль-Айн» уже всё-таки не пропустил. Важная победа с точки зрения статистики. Если они потом с «Ман Сити» будут делить первое место, то туринцы могут оказаться выше как раз благодаря этой крупной победе.

Ну а «Видад» играл как раз с «Манчестер Сити» в первом туре. И там для коллектива из Марокко всё примерно так же, как и для «Аль-Айна» в игре с «Ювентусом». Разница только в том, что «горожане» забили всего два мяча, могли бы и больше, но не столь активен был клуб. У «Видада» же пара моментов была, но голами они не увенчались.

Не думаю, что тут есть смысл рассуждать о шансах африканской команды. «Ювентус» намного сильнее, свой настрой он показал в первом туре. Сейчас жду подобного исхода, может быть, уже не столь результативного. Мой выбор – точный счёт 2:0 за 4.50», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».