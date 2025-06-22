«Ювентус» — «Видад»: прогноз Эдуарда Мора на матч 2-го тура группового этапа клубного ЧМ

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч КЧМ «Ювентус» — «Видад».

Ставка: обе забьют за 2.29.

«Надо сказать, явный лидер здесь «Ювентус», аж 5:0 в первом туре обыграл команду «Аль-Айн».

«Видад» показал довольно неплохую игру против «Манчестер Сити», довольно много было ударов по воротам, могли и забивать, но в итоге проиграли 0:2. Это я к тому, что кажется, что «Ювентус» — фаворит, но марокканцы очень сильная команда. Да, они неудачно для себя провели чемпионат, закончили всего лишь на третьем месте. Но после замены тренера команда показывает неплохой футбол. К тому же «Видаду» деваться некуда, нужно пытаться отнять очки у «Юве».

Конечно, фаворит «Ювентус», но я не верю в этом матче в разгром. Мне кажется, что если «Ювентус» и победит, то с разницей не больше чем в один мяч. Мой прогноз – это обе команды забьют», — приводит слова Мора «РБ Спорт».