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«Ювентус» — «Видад»: прогноз Эдуарда Мора на матч 2-го тура группового этапа клубного ЧМ

«Ювентус» — «Видад»: прогноз Эдуарда Мора на матч 2-го тура группового этапа клубного ЧМ
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч КЧМ «Ювентус» — «Видад».

Ставка: обе забьют за 2.29.

«Надо сказать, явный лидер здесь «Ювентус», аж 5:0 в первом туре обыграл команду «Аль-Айн».

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Видад
Касабланка, Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Видад» показал довольно неплохую игру против «Манчестер Сити», довольно много было ударов по воротам, могли и забивать, но в итоге проиграли 0:2. Это я к тому, что кажется, что «Ювентус» — фаворит, но марокканцы очень сильная команда. Да, они неудачно для себя провели чемпионат, закончили всего лишь на третьем месте. Но после замены тренера команда показывает неплохой футбол. К тому же «Видаду» деваться некуда, нужно пытаться отнять очки у «Юве».

Конечно, фаворит «Ювентус», но я не верю в этом матче в разгром. Мне кажется, что если «Ювентус» и победит, то с разницей не больше чем в один мяч. Мой прогноз – это обе команды забьют», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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