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«Ювентус» — «Видад»: прогноз Андрея Лаврентьева на игру КЧМ 22 июня

«Ювентус» — «Видад»: прогноз Андрея Лаврентьева на игру КЧМ 22 июня
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Журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч КЧМ «Ювентус» — «Видад».

Ставка: победа «Ювентуса» и гол Коло Муани за 2.30.

«Во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира итальянский «Ювентус» сыграет с марокканским «Видадом».

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Видад
Касабланка, Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Два явных фаворита группы, «Ювентус» и «Манчестер Сити», на старте одержали уверенные победы. Туринцы выиграли со счётом 5:0 у команды из ОАЭ, «горожане» одолели «Видад» (2:0).

Во втором туре фавориты обменяются соперниками и в случае побед оформят выход в плей-офф.

Скорее всего, так и произойдёт. «Видад», хоть и создал несколько благоприятных моментов против «Ман Сити», но не забил. «Ювентус» при Игоре Тудоре отлично смотрится в обороне. Ещё одним преимуществом «бьянконери» является очевидно более классный состав и выбор исполнителей, многие из которых находятся в хорошей форме и мотивированы побороться за продление контрактов со «старой синьорой», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».

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