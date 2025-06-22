«Ювентус» — «Видад»: прогноз Андрея Лаврентьева на игру КЧМ 22 июня

Журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч КЧМ «Ювентус» — «Видад».

Ставка: победа «Ювентуса» и гол Коло Муани за 2.30.

«Во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира итальянский «Ювентус» сыграет с марокканским «Видадом».

Два явных фаворита группы, «Ювентус» и «Манчестер Сити», на старте одержали уверенные победы. Туринцы выиграли со счётом 5:0 у команды из ОАЭ, «горожане» одолели «Видад» (2:0).

Во втором туре фавориты обменяются соперниками и в случае побед оформят выход в плей-офф.

Скорее всего, так и произойдёт. «Видад», хоть и создал несколько благоприятных моментов против «Ман Сити», но не забил. «Ювентус» при Игоре Тудоре отлично смотрится в обороне. Ещё одним преимуществом «бьянконери» является очевидно более классный состав и выбор исполнителей, многие из которых находятся в хорошей форме и мотивированы побороться за продление контрактов со «старой синьорой», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».