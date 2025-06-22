«Ювентус» — «Видад»: ставка Дмитрия Градиленко на игру группы G клубного ЧМ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Ювентус» — «Видад».

Ставка: 1:0, 2:0 или 3:0 за 1.97.

«Ювентус» – «Видад», 2-й тур клубного чемпионата мира, группы G, в которой ещё играют «Ман Сити» и «Аль-Айн» из Арабских Эмиратов.

«Юве» в первом матче показал свой класс, обыграв саудитов 5:0. Коло Муани – дубль, Консейсау – дубль, Йылдыз забил тоже. Конечно, группа G была самая предсказуемая по вопросу команд, которые выйдут в плей-офф. И здесь будет интересно посмотреть матч 3-го тура за первое место в группе – «Юве» с «Ман Сити».

В матче с «Видадом» я не жду сенсаций, марокканцы не создадут достойного сопротивления, и, конечно же, итальянцы победят. И, если посмотреть на пять последних матчей «Видада», были и товарищеские с «Порту» и «Севильей», были и официальные, то мы увидим, что марокканцы четыре раза из пяти проиграли, и при этом проиграли всухую.

Поэтому, основываясь на этой информации, а также проанализировав игры 1-го тура, предлагаю пару вариантов для прогноза. «Победа «Ювентуса» с форой (-1.5)» за 1.75. И «точный счёт в матче 1:0, 2:0 или 3:0» за 1.97.

Я за вариант №2, марокканцы не забьют», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».