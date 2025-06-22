«Ювентус» — «Видад»: ставка Романа Павлюченко на игру клубного чемпионата мира

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Ювентус» — «Видад».

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-2) за 2.30.

«Ювентус» и «Видад» встретятся во 2-м туре клубного ЧМ. В первых матчах обе команды не удивили, сыграли ровно так, как и предсказывалось. Тут тоже в их паре всё очевидно – туринцы уверенно наберут три очка.

«Юве» отличный матч провёл с «Аль-Айном» в 1-м туре мундиаля. Сразу было видно рвение команды Тудора – четыре мяча она забила в первом тайме. Дубль на счету Коло Муани, и по голу ещё забили Консейсау с Йылдызом. Тюрам и Коста по два ассиста сделали. Во втором тайме туринцы чуть сбавили темп. «Аль-Айн» этим почти воспользовался, на 47-й минуте забил гол, но его отменили из-за офсайда. В ответ «Юве» пятый забил – Консейсау дубль сделал. Так матч и завершился.

В целом можно было ожидать подобного матча. У «Ювентуса», как и у всех европейских команд, было мало времени на отдых после окончания сезона. Так что часто они решают все вопросы уже в первом тайме, или, по крайней мере, стараются это сделать. Так и тут – туринцы активно и успешно провели первую часть встречи.

И вот игра «Видада» с «Манчестер Сити» прошла почти по такому же сценарию. «Горожане» решили вопрос с победой ещё в первой сорокапятиминутке. Фоден уже на второй минуте открыл счёт, ещё несколько моментов голевых было у англичан, один из которых увенчался успехом – Доку забил с углового. «Видаду» просто нечем было ответить, да он и не мог этого сделать, разница в классе слишком большая.

Так что тут я не вижу смысла долго рассуждать. «Ювентус» обязан выигрывать даже вторым или смешанным составом. «Видад» вряд ли окажет сопротивление туринцам. Ожидаю тут лёгкой победы «старой синьоры», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».