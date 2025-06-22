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«Реал» — «Пачука»: ставка Дмитрия Градиленко на игру клубного ЧМ в Шарлотте

«Реал» — «Пачука»: ставка Дмитрия Градиленко на игру клубного ЧМ в Шарлотте
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Реал» Мадрид — «Пачука».

Ставка: победа «Реала» с форой (-2) за 2.20.

«Реал» Мадрид – «Пачука» (Мексика), второй тур клубного ЧМ. Уверен, что нас ждёт интересный матч, в котором мы увидим много забитых мячей.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» в первом матче обязан был побеждать, даже в отсутствие Мбаппе, который пропустил матч по состоянию здоровья и, скорее всего, пропустит матч второго тура. Но «Реал» не забил пенальти на последних секундах, так что первый официальный матч нового главного тренера мадридцев не стал победным и закончился со счётом 1:1.

В этой игре я уверен в победе мадридцев и не думаю, что у мексиканцев есть даже шанс на очко. Да, возможно, они сумеют забить гол, ведь на острие атаки у них опытнейший и хорошо известный нам по выступлениям за российские клубы Соломон Рондон.

Поэтому, один из вариантов прогноза – «обе забьют – да» за 1.86. Но минимум три от «Реала» всё-таки мексиканцы получат. Вот и второй вариант прогноза – «индивидуальный тотал «Реала» больше 2.5» за коэффициент 2.00.

Ну и третий вариант, который выбираю я, — это «победа «Реала» с форой (-2) мяча за 2.20», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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