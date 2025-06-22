«Реал» Мадрид — «Пачука»: прогноз Виктора Гусева на встречу клубного чемпионата мира

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Пачука».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.86.

«Реал», в первом туре не сумевший справиться с «Аль-Хилялем» (1:1), вряд ли допустит подобное в игре с командой, которую, вероятно, ещё в большей степени, чем саудовцев, можно отнести к аутсайдерам группы. Разве что мадридцы после напряжённого сезона решили не очень напрягаться на КЧМ. Впрочем, думаю, это предположение разбивается о фигуру дебютирующего на турнире в роли главного тренера «Реала» амбициозного Алонсо. Скорее, его новые футболисты, не добившиеся победы из-за нереализованного в самой концовке пенальти, постараются отправить в сетку скромной «Пачуки» как можно больше мячей.

Мексиканцы в первом туре проиграли «Зальцбургу». В матче, который прерывался на полтора часа из-за грозы в Цинциннати, «Пачука» отыгралась сразу после этой паузы благодаря красивому голу Гонсалеса со штрафного. Затем команда имела преимущество, но не реализовала свои моменты, а в итоге ошиблась в обороне и пропустила сама — 1:2. Отметим, что неудачные действия сзади вообще характерны для всего лишь 16-й в нынешнем сезоне команды мексиканского чемпионата. В середине декабря прошлого года «Реал» победил «Пачуку» в матче за Межконтинентальный кубок. И, хотя очевидцы отмечают не совсем уж подавляющее преимущество испанцев, счёт (3:0) говорит сам за себя.

Сегодняшние козыри мексиканского клуба — более привычный климат и то, что у него практически нет травмированных. В то время как у соперника, без преувеличения, таковых целая команда, причём её основного состава: от Рюдигера до Эндрика. Проблемы со здоровьем в том числе у вратаря Куртуа и капитана Вальверде. Выписался из больницы после брюшной инфекции Мбаппе, но надежда на его мгновенный выход на поле невелика. Впрочем, оставшиеся в строю и перспективная молодёжь всё же должны собраться и сказать своё слово. Алонсо на бровке хочет первой победы, а как он её умеет добиваться, мы знаем», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».