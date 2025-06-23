«Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру КЧМ-2025 «Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 3.05.

«ПСЖ» сам загнал себя в ловушку и теперь вынужден играть только на победу. К его счастью, закрывать групповой этап КЧМ-2025 предстоит с аутсайдером. У парижан лучшая разница голов в группе. «Сиэтл Саундерс» выглядит лёгкой добычей для «ПСЖ». Настрой у парижан тоже будет правильным, ведь они уже обожглись.

Американский клуб обе свои встречи проиграл, однако каждый раз забивал по голу. Он уступил «Атлетико» (1:3) и «Ботафого» (1:2). В принципе, всё закономерно. Класса местами не хватает.

Подопечные Бриана Шметцера здорово проводят атаки, не боятся статусных соперников и обладают характером. Команда из МЛС весь второй тайм встречи с бразильским клубом доминировала, но забила всего гол. В матче с мадридцами «Сиэтл Саундерс» вновь был агрессивен и 16 раз пробил по воротам, четыре раза угодив в створ.

Клуб из штата Вашингтон не боится пропускать и хочет забивать. Выход в плей-офф КЧМ-2025 ему уже не светит, значит, никакого давления за результат не будет. В США предпочитают шоу, а не скучный и унылый результат. Предлагаем взять тотал больше 3.5 мяча за 2.05. Не исключаем, что «Сиэтл Саундерс» вновь сможет забить хотя бы гол.