Букмекеры оценили шансы «ПСЖ» победить «Сиэтл» на клубном чемпионате мира

23 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Сиэтл Саундерс» и «ПСЖ». Встреча состоится на стадионе «Люмен Филд». Начало — в 22:00 мск. Парижанам нужна только победа, чтобы выйти в плей-офф.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение парижскому клубу. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.17, что составляет примерно 83% вероятности.

При этом шансы «Сиэтл Саундерс» оценили в 18.00 (5%). Ничья идёт с коэффициентом 7.90 (12%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.