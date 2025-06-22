«Реал» Мадрид — «Пачука»: ставка Александра Мостового на игру группы H на КЧМ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Реал» Мадрид — «Пачука».

Ставка: победа «Реала» 2:0 за 6.00.

«Реал» Мадрид и «Пачука» сойдутся во 2-м туре клубного чемпионата мира. Первый матч мадридцев под руководством Хаби Алонсо сложился не лучшим образом, потеряли они очки. Сейчас точно думаю, что «сливочные» выиграют.

Соперник у «Реала» на старте мундиаля был не из простых – «Аль-Хиляль», который ещё и Симоне Индзаги возглавил, доказавший свою квалификацию в последние сезоны в «Интере». И матч вышел непростым у них, полного доминирования коллектива из Мадрида не произошло.

Матч был не таким богатым на опасные моменты. Первый реальный шанс «Реал» создал только на 34-й минуте – Гарсия забил после контратаки, перекинув мяч через вратаря соперников. Но «Аль-Хиляль» ответил уже через пару минут, защитник «сливочных» сфолил в штрафной, саудовцы сравняли с пенальти. Со старта второго тайма «Реал» начал давить, несколько шансов у него было. Вратарь Буну спасал. Затем команды чуть понизили темп, моментов стало мало. На последних минутах «Реал» получил шанс на то, чтобы сделать счёт 2:1, но Вальверде не смог реализовать 11-метровый, Буну снова отбил удар. Так матч и завершился ничьей.

В целом пока тяжело что-то сказать о «Реале» после 1-го тура. Соперник был статусный, с сильным составом и опытным главным тренером. Мадридцы же впервые сыграли с Хаби Алонсо. Плюс тяжело коллективу было играть из-за времени проведения турнира, сезон завершился всего две недели назад. Этим можно и объяснить слабую активность во втором тайме.

«Пачука» же встречалась в 1-м туре с «Зальцбургом». Учитывая, что «РБ» плохо выступал в прошлом сезоне, не завоевал чемпионство в Австрии, в Лиге чемпионов в общем раунде финишировал 34-м из 36 мест, казалось, у мексиканской команды определённые шансы на успех есть. Но её ждало поражение.

«Пачука» достаточно неплохо провела матч, имела первый момент уже на 10-й минуте, Рондон после контратаки не забил. Команда продолжала давить, «Зальцбургу» тяжело приходилось. Только к 42-й минуте он создал свой первый момент и сразу забил – издалека игрок австрийцев точно пробил. Во втором тайме «Пачука» продолжала давить. Сравняла она на 56-й минуте, Гонсалес забил прямым ударом со штрафного. «РБ» всё ещё играл менее активно, но, когда создавал моменты, реализовывал их – на 76-й минуте после розыгрыша снова забил. У команды из Северной Америки ещё несколько моментов было, но итог – 2:1.

В целом если бы этот матч не имел значения для «Реала», то можно было бы тут поверить в то, что он потеряет очки. «Пачука» неплохо смотрелась в игре с «Зальцбургом», на ничью явно наиграла. Но тут у команды Хаби Алосно будет мотивация, потеря очков может означать невыход в плей-офф уже. Так что необходимо точно выигрывать», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».