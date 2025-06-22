«Реал» Мадрид — «Пачука»: ставка Романа Павлюченко на игру группового турнира КЧМ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Реал» Мадрид — «Пачука».

Ставка: победа «Реала» с форой (-2) за 2.27.

«Реал» Мадрид и «Пачука» сыграют в рамках второго тура клубного чемпионата мира. Тут, я считаю, без шансов для мексиканской команды. Мадридцы обязаны выигрывать у такого соперника, особенно учитывая, что они и так потеряли очки на старте мундиаля.

Было понятно, что с «Аль-Хилялем» так просто представителю Испании в первом туре клубного ЧМ не будет. Это один из сильнейших представителей Саудовской Аравии. Но всё же «Реал» — один из главных грандов Европы, в котором выступают топовые звёзды. Но в их матче не лучшим образом выглядели «сливочные», забили всего один мяч – после контратаки отличился Гарсия. Но «Хиляль» быстро сравнял – Невеш реализовал 11-метровый. Во втором тайме моментов почти не было, Вальверде мог сделать счёт 2:1 в самой концовке, но не реализовал 11-метровый.

Для «Реала» эта игра стала первой с новым тренером – Хаби Алонсо. Также уже частично сменился состав, ушел Модрич, пришли Трент, Дин Хёйсен. Прошлый сезон вышел провальным для «Королевского клуба», все-таки без трофеев он не может себе позволять оставаться. Так и произошла смена тренера, Карло Анчелотти ушел тренировать сборную Бразилии.

А вот «Пачука», пожалуй, в первом туре не воспользовалась единственным шансом набрать очки. Да, «Зальцбург» — именитый австрийский клуб. Но в прошлом сезоне он тоже ничего не выиграл, провалился в Лиге чемпионов. Так что казалось, что мексиканцы смогут побороться за очки с «РБ». И борьба была, но закончилась она поражением «Пачуки» — 1:2. Коллектив из Северной Америки больше моментов создал, давил, счёт 2:2 был бы ближе к правде, я считаю.

В целом «Пачука» — это не самый сильный представитель Мексики. Иногда команда выигрывает трофеи. В прошлом розыгрыше чемпионата финишировала на восьмом месте, участвовала в стыковых матчах за право участия в плей-офф Клаусуры. Однако там дошёл клуб только до четвертьфинала. Его выбила «Америка» (0:0 и 2:0).

Тут два разных по уровню клуба встретятся. Да, «Реал» явно не в своей идеальной форме сейчас, сезон совсем недавно завершился, ещё и новый тренер со своими идеями пришёл. Но класс игроков не позволяет тут думать о проигрыше мадридцев или ничьей», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».