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«Манчестер Сити» — «Аль-Айн»: прогноз Эдуарда Мора на встречу клубного ЧМ 23 июня

«Манчестер Сити» — «Аль-Айн»: прогноз Эдуарда Мора на встречу клубного ЧМ 23 июня
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Аль-Айн».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за 1.72.

«Во втором туре клубного чемпионата мира «Манчестер Сити», один из главных фаворитов, сыграет с «Аль-Айном» из ОАЭ. И я думаю, что здесь фаворит понятен. Вопрос в том, будет ли разгром или нет, и если будет, то какой именно. Я думаю, что «Сити» очень уверенно победит, может быть, даже с разницей в четыре, пять или даже шесть мячей.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 2-й тур
23 июня 2025, понедельник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я напомню, что «Аль-Айн» в первом туре проиграл «Ювентусу» со счётом 0:5. «Сити», как мне кажется, ещё более сильная команда, чем «Юве». Тем более в клубе появилось много серьёзных новичков. Им придётся завоёвывать место в стартовом составе. И даже после прошлой игры, когда «Сити» обыграл марокканский клуб «Видад» со счётом 2:0, Гвардиола был недоволен этим матчем. Он пообещал, что следующий матч «Сити» проведёт гораздо лучше. Хосеп Гвардиола обычно выполняет свои обещания, так что мой прогноз на эту игру — победа «Манчестер Сити» с форой (-2.5)», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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