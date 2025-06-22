«Манчестер Сити» — «Аль-Айн»: ставка Александра Мостового на матч КЧМ в Атланте

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» — «Аль-Айн».

Ставка: победа «Манчестер Сити» 2:0 за 5.00.

«Манчестер Сити» против «Аль-Айна» во 2-м туре клубного чемпионата мира. Тут англичане без проблем должны выигрывать. В первом матче турнира у них тоже не было трудностей. Думаю, команда Гвардиолы и сейчас выиграет с отрывом в счёте, не пропустив.

Уровень «Аль-Айна» стал понятен в игре с «Ювентусом». Команда весь первый тайм провела в обороне, причём защищалась она не очень успешно – четыре пропущенных мяча за первые 45 минут. Примечательно, что всего один мяч был забит «Юве» издалека, три остальных он забил в штрафной, после розыгрышей, обыгрывали футболисты защитников «Аль-Айна». Буквально несколько моментов во второй сорокапятиминутке было у команды из ОАЭ, но даже один гол она не забила – 0:5 в итоге.

А вот «Манчестер Сити» похожим образом, как «Ювентус», доминировал в матче с «Видадом». Только забила команда из Англии всего два мяча, в отличие от туринцев. Открыли счёт подопечные Гвардиолы быстро, на первых минутах навалились на ворота соперника, совершили несколько ударов. Фоден забил после отскока на второй минуте. «Сити» продолжал давить, Доку был опасен. Он смог забить в конце тайма, на 42-й минуте отличился после углового.

Во втором тайме моментов уже было значительно меньше, «Сити» доигрывал матч, «Видаду» и так было тяжело. Правда, на 88-й минуте Льюис у «горожан» получил прямую красную карточку за грубый фол, неудачно совершил подкат. Игру 2-го тура он пропустит.

В общем тут я ничего выдумывать не буду. Уверен, что «Манчестер Сити» точно так же проведёт второй матч, как и первый. Соперник в уровне не сильно отличается, возможно, он даже слабее, учитывая пять безответных пропущенных голов от «Ювентуса». Но, думаю, сильно много сил «Сити» сейчас тоже затрачивать не станет», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».