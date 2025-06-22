«Манчестер Сити» — «Аль-Айн»: ставка Дмитрия Градиленко на игру клубного чемпионата мира

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» — «Аль-Айн».

Ставка: победа «Манчестер Сити» в первом тайме с форой (-1.5) за 1.97.

«Манчестер Сити» — «Аль-Айн», матч второго тура клубного мундиаля. В первых матчах турнира мы наблюдаем порой колоссальную разницу в уровне команд. Поэтому и такие счета – 10:0, 5:0, 4:0. И смотреть такие матчи не особо интересно. Но если сделать прогнозик, то можно посмотреть и поболеть.

В этом матче мы тоже увидим большую разницу в уровне мастерства и, скорее всего, игру в одни ворота с большим количеством голов. Но забивать будет одна команда. Вроде бы усилили саудиты вратарскую позицию, пригласив опытного, мастеровитого экс-игрока сборной Португалии, игравшего и в Англии, и в Италии, 37-летнего Руя Патрисиу. Но, как говорится, один в поле не воин! И как он ни старался в своём первом матче за новый клуб, свою пятёрочку получил. Но нужно «потерпеть» ещё одну игру. А терпеть есть за что. Ведь шейхи «насыпают» игрокам с именем очень прилично!

Неизвестно, в каком составе выйдет «Сити», но это и неважно. «Сити» победит, победит всухую. Несколько вариантов на рассмотрение для вас. «В матче будет пенальти» за 2.40. «Сити» будет много атаковать, часто заходить в штрафную, бить по воротам, и пенальти возможен.

Второй вариант — это «победа «Сити» с форой (-1.5) в первом тайме» за 1.97. Именно такой прогноз я давал на их матч в первом туре, и я угадал. Поэтому хочу повторить его», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».