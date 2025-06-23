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«Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ»: назван самый вероятный счёт

«Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ»: назван самый вероятный счёт
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23 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Сиэтл Саундерс» и «ПСЖ». Встреча состоится на стадионе «Люмен Филд». Начало — в 22:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение парижскому клубу. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.15, а шансы «Сиэтл Саундерс» оценили в 18.00. Ничья идёт с коэффициентом 7.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу парижского клуба за 6.50. Победа «ПСЖ» со счётом 3:0 идёт за 7.40, на точный счёт 2:1 в пользу парижан дают 8.70.

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