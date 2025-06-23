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«Интер Майами» — «Палмейрас»: букмекеры определили фаворита

«Интер Майами» — «Палмейрас»: букмекеры определили фаворита
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Групповой этап на клубном чемпионате мира — 2025 по футболу входит в свою заключительную треть. Во вторник, 24 июня, на стадионе «Хард Рок» в Майами состоится матч 3-го тура между представителями группы А «Интер Майами» — «Палмейрас».

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Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение бразильскому клубу. Сделать ставку на победу «Палмейраса» предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 45% вероятности.

Победа «Интер Майами» оценивается в 6.00, в то время как на ничейный исход можно поставить за 2.35.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.60.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.28.

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