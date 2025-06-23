«Интер Майами» — «Палмейрас»: стал известен самый вероятный счёт

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Групповой этап на клубном чемпионате мира — 2025 по футболу входит в свою заключительную треть.

Во вторник, 24 июня, на стадионе «Хард Рок» в Майами состоится матч 3-го тура между представителями группы А «Интер Майами» — «Палмейрас». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Сделать ставку на победу «Палмейраса» предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 45% вероятности. Победа «Интер Майами» оценивается в 6.00, в то время как на ничейный исход можно поставить за 2.35.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.28.

Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (7.00) или 1:0 в пользу бразильцев (7.80).

Заключить пари на победу «Палмейраса» 2:1 предлагается за 9.20.