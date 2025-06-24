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«Порту» — «Аль-Ахли»: прогноз на матч КЧМ-2025

«Порту» — «Аль-Ахли»: прогноз на матч КЧМ-2025
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру КЧМ-2025 «Порту» — «Аль-Ахли».

Ставка: победа «Порту» + тотал больше 1.5 мяча за 2.00.

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Португальскому клубу, как и его сопернику «Аль-Ахли», нужна победа. А также надежда, что «Интер Майами» и «Палмейрас» хотя бы не сыграют вничью. Конкретно «Порту» необходимо поражение бразильцев, чтобы претендовать на выход в плей-офф благодаря лучшей разнице голов. Однако её ещё необходимо обеспечить.

С «Палмейрасом» подопечные Хосе Ривейро провели хороший первый тайм, а во втором посыпались в защите и пропустили два гола. Причём открыл счёт «Аль-Ахли» самостоятельно. Один из игроков, пытаясь выбить мяч со штрафной, направил его в свои же ворота.

Если подобные ошибки будут в предстоящем матче, «Порту» ими обязательно воспользуется и не простит соперника. У «драконов» большой потенциал, много как молодых и талантливых, так и опытных футболистов. И в надежде на выход в плей-офф им придётся много забивать.

Прогнозируем победу «Порту» через тотал больше 1.5 мяча за 2.00. Команде необходимо собраться и приложить максимум усилий для достижения нужного результата. У «Аль-Ахли» такая же задача — выиграть и забить как можно больше. Это вызовет массу ошибок в обороне. А если выбирать среди двух атак, то у европейского клуба она лучше.

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