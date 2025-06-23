«Порту» — «Аль-Ахли»: ставки и коэффициенты букмекеров на матч КЧМ

24 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Порту» и «Аль-Ахли». Встреча состоится на стадионе «Метлайф». Начало — в 4:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение португальскому клубу. Поставить на победу «Порту» можно с коэффициентом 1.72, что составляет примерно 56% вероятности.

При этом шансы «Аль-Ахли» оценили в 4.60 (21%). Ничья идёт с коэффициентом 4.15 (23%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагается за 1.67.