«Порту» — «Аль-Ахли»: букмекеры спрогнозировали точный счёт

24 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Порту» и «Аль-Ахли». Встреча состоится на стадионе «Метлайф». Начало — в 4:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение португальскому клубу. Поставить на победу «Порту» можно с коэффициентом 1.72, а шансы «Аль-Ахли» оценили в 4.50. Ничья идёт с коэффициентом 4.05.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу португальского клуба за 8.50. На ничью 1:1 выставлен коэффициент 8.70, победа «Порту» со счётом 1:0 доступна за 9.50.