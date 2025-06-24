«Бенфика» — «Бавария»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу КЧМ-2025 «Бенфика» — «Бавария».

Ставка: «Бавария» победит за 1.93.

«Бавария» уже гарантированно выйдет в плей-офф. У «Бенфики» ситуация сложнее. Ей нужна минимум ничья, чтобы наверняка выйти из группы. Так что мотивация пока сохраняется.

В прошлом сезоне на общем этапе Лиги чемпионов подопечные Венсана Компани обыграли «Бенфику», но со скромным счётом 1:0. Мюнхенцы тотально доминировали, нанесли 24 удара по воротам, из которых 10 пришлись в створ. Украинский вратарь Анатолий Трубин был просто великолепен, сделав девять сейвов. Станет ли он геройствовать в предстоящем матче?

Посмотрим, остались ли силы у команды Бруну Лаже после нервной игры с «Бока Хуниорс» и матча в ливень с «Окленд Сити», чтобы добыть ничью. Мы же считаем, что это невозможно, и предлагаем поставить на победу «Баварии» за 1.93. Мюнхенцам, конечно, всё равно, с какого места выходить в плей-офф и с кем там играть, однако хотя бы одна атака получится удачной. И этого должно быть достаточно.