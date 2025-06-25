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«Лос-Анджелес» — «Фламенго»: прогноз на матч

«Лос-Анджелес» — «Фламенго»: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу КЧМ-2025 «Лос-Анджелес» — «Фламенго».

Ставка: победа «Фламенго» + тотал больше 1.5 мяча за 2.05.

«Лос-Анджелес» попрощался с шансами на выход в плей-офф. Два матча — 0 очков и ни одного гола. Хлопнет ли дверью? В такое сложно поверить. Бразильская команда показывает невероятную игру. Сначала победила «Эсперанс» (2:0), а затем совершила небольшую сенсацию. 3:1 с «Челси», досрочный выход в плей-офф.

Предлагаем поставить на победу «Фламенго» и тотал больше 1.5 мяча за 2.05. Бразильцы хорошо укомплектованы. У них есть крепкие и опытные защитники, которые выступали в европейских чемпионатах, а также молодые таланты в нападении. Ну и не будем забывать о Жоржиньо и его опыте игры за лондонские «Арсенал» и «Челси».

Это не просто имена, как в составе «Лос-Анджелеса», а звёзды и таланты, приносящие результат. Жерсона, например, активно сватают в «Зенит». Что касается команды Оливье Жиру, то ей уже некуда отступать. Единственной задачей будет просто забить, а там — как пойдёт. Будет интересно посмотреть, получится ли у американцев прорвать крепкую защиту «Фламенго».

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