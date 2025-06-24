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«Бенфика» — «Бавария»: определён фаворит матча

«Бенфика» — «Бавария»: определён фаворит матча
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24 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Бенфика» и «Бавария». Встреча состоится на стадионе «Банк оф Америка». Начало — в 22:00 мск.

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Немецкий клуб досрочно вышел в плей-офф, а португальской команде достаточно не проиграть.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение немецкому клубу. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.93, а шансы «Бенфики» оценили в 4.80. Ничья идёт с коэффициентом 3.05.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Гол в каждом тайме доступен за 1.73.

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