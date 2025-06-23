«Атлетико» — «Ботафого»: прогноз Владислава Радимова на матч клубного ЧМ

Известный в прошлом футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Атлетико» Мадрид — «Ботафого».

Ставка: победа «Ботафого» с форой (+1) за 1.88.

«Ботафого» – довольно-таки неплохая команда, что показывают результаты. А когда нужно будет добиваться результата против «Атлетико», который не так силён в позиционной атаке, «Ботафого» справится, как я думаю. И плюсовая фора (+1) на бразильцев – очень хорошая ставка, её беру точно.

И вторая ставка: тотал жёлтых карточек больше (4.5). Это будет бойня, в которой будут жёлтые карточки», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».