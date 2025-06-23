«Атлетико» — «Ботафого»: прогноз Владислава Радимова на матч клубного ЧМ
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Известный в прошлом футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Атлетико» Мадрид — «Ботафого».
Ставка: победа «Ботафого» с форой (+1) за 1.88.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 3-й тур
23 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Ботафого» – довольно-таки неплохая команда, что показывают результаты. А когда нужно будет добиваться результата против «Атлетико», который не так силён в позиционной атаке, «Ботафого» справится, как я думаю. И плюсовая фора (+1) на бразильцев – очень хорошая ставка, её беру точно.
И вторая ставка: тотал жёлтых карточек больше (4.5). Это будет бойня, в которой будут жёлтые карточки», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
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