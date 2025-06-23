«Атлетико» — «Ботафого»: прогноз Дениса Алхазова на матч группы B клубного ЧМ

Комментатор Денис Алхазов дал прогноз на матч КЧМ «Атлетико» — «Ботафого».

Ставка: обе забьют за 1.84.

«Поговорим о запутанной ситуации в группе B. «Атлетико» может пролететь мимо плей-офф. «Ботафого». обыграл «ПСЖ» со счётом 1:0, а у «Атлетико» к тому же худшая разница мячей.

Напомню, как определяются лучшие команды при равенстве очков. Допустим, «Атлетико» побеждает «Ботафого»… У обоих по шесть очков. У «ПСЖ» — шесть, если он, как ожидается, обыграет «Сиэтл». Тогда считается очковый баланс во внутренней мини-группе между этими тремя командами — по три очка у каждой. Дальше смотрят разницу мячей в этих матчах. И вот тут «Атлетико» очень сильно отстаёт. Команде нужно выигрывать у «Ботафого». с разницей в три мяча, это минимум. Если «ПСЖ» ещё и крупно победит, то, возможно, даже в четыре. Это сверхсложная задача. Либо надеяться, что «Сиэтл» обыграет «ПСЖ».

В итоге «Атлетико» оказывается в крайне невыгодной позиции. Команда сбоит. Да, «Сиэтл» они обыграли более-менее уверенно, однако Гризманн по-прежнему слаб, а Альварес выглядит уставшим. Я не верю, что «Атлетико» сумеет победить «Ботафого». с разницей в три мяча.

Южноамериканские команды, и особенно бразильские, выглядят свежо, физически отлично готовы. «Ботафого». вообще предстал культурной командой: умеют и мяч доставить, и чужие атаки разрушить.

Мой вариант на матч — ставка обе забьют за 1.84. «Атлетико» с первых минут пойдёт вперёд и рано или поздно за это получит ответ. С учётом того, насколько плохо сейчас играет оборона мадридцев, это вполне реалистично», — приводит слова Алхазова «РБ Спорт».