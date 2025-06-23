«Атлетико» — «Ботафого»: ставка Александра Мостового на игру КЧМ 23 июня

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Атлетико» — «Ботафого».

Ставка: 1:1 за 6.00.

«23 июня в 3-м туре клубного ЧМ сойдутся «Атлетико» и «Ботафого». Бразильцы сейчас лидируют в квартете. Но я жду тяжёлой игры с мадридцами для них. Далеко не так сильно уверен в успехе команды с первой строчки.

Да, «Ботафого» добыл две победы в двух турах группового раунда ЧМ. Но обе победы не получились доминирующими. С «Сиэтлом», конечно, проще оказалось. Однако там во втором тайме американцы работали активно, и у них были шансы на гол, мог бы легко быть счёт 2:2, но итог — 2:1.

Во 2-м туре бразильцы одолели уже «ПСЖ» (1:0), однако моментов у них было в несколько раз меньше, чем у соперника. Единственный гол клуб забил после контратаки и удара с рикошета, повезло. Ещё шансы у «Ботафого» были, но «ПСЖ» доминировал в остальное время, только в самой концовке имел множество моментов, пусть и даже одного мяча в итоге не забил.

У «Атлетико» — обратная ситуация. Стартовал он в турнире ужасно, был разгромлен «ПСЖ» со счётом 0:4. Однако там мадридцы сыграли не настолько плохо, не повезло им с удалением во втором тайме, как раз после него ещё дважды забили парижане. Где-то команда Симеоне даже ближе к ничьей была, до красной карточки, по крайней мере.

Во 2-м туре мадридцы уже справились с «Сиэтлом», и там вопросов не было. Уверенно выиграл клуб, забил три мяча, два из них — дальними ударами от перекладины — Барриос и Витсель так отличились. Американцы буквально несколько моментов за всю встречу имели, заслуженные три очка для «Атлетико» — 3:1.

И вот их очный матч. Если судить только по результатам и по положению в таблице, то «Ботафого» тут выглядит фаворитом. Но «послевкусие» от встреч всё-таки у «Атлетико» было лучше, он явно находится на более высоком уровне.

Я тут всё же не вижу фаворита. Ставлю на ничью у них. Точный счёт 1:1 за 6.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».