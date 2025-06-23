«Атлетико» — «Ботафого»: ставка Романа Павлюченко на встречу группы B КЧМ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Атлетико» — «Ботафого».

Ставка: победа «Атлетико» за 1.75.

«Атлетико» и «Ботафого» встретятся в третьем, заключительном туре группового этапа клубного чемпионата мира. Прошлый тур преподнёс нам сюрприз, особенно со стороны бразильского клуба. Сейчас у них в квартете всё не так просто.

«Ботафого» стал лидером группы B после второго тура мундиаля. В первом матче ему было не так тяжело с «Сиэтл Саундерс», победа с близким счётом 2:1. Но вот казалось, что после этого против «ПСЖ» у команды нет шансов. Однако бразильцы не только не проиграли, они смогли победить. Тут, наверное, парижане могут винить в первую очередь самих себя, пассивная, слабая игра большую часть времени, в концовке активизировались, но не дожали. Но и «Ботафого» надо похвалить, клуб сдерживал соперника, хотя и имел не так много моментов, но свой гол забил – на 36-й минуте Жезус забил с передачи Сварино после контратаки.

Таким образом, единолично занял «Ботафого» первую строчку в группе с шестью баллами. «Атлетико» же догнал «ПСЖ», теперь они с тремя баллами делят вторую позицию. В первом туре парижане разгромили мадридцев со счётом 4:0. Тогда я бы не сказал, что счёт был по игре, дважды «ПСЖ» забил в концовке, когда команда Симеоне осталась на поле вдесятером. Да и у самих «матрасников» были моменты, где-то не повезло. Счёт 2:1 или 2:0 был бы более справедливым.

Но набрал свои очки «Атлетико» во втором туре. Доминировал он в игре с «Сиэтл Саундерс», выиграл 3:1. Почти по всем параметрам испанцы были лучше оппонента, по xG даже более трёх голов должны были забивать, мячом больше владели. И это при том, что состав у коллектива был смешанным, многие игроки основы вышли во втором тайме. Забили же у мадридцев Барриос (дубль) и Витсель.

Так что теперь в группе интрига большая, не попасть в плей-офф может любой клуб из топ-3, даже «Ботафого» пока ничего не гарантировано. Жду тут борьбы, и всё-таки поставлю на мадридцев. Они выиграют, ставлю на это с коэффициентом 1.75», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».