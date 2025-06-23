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«Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ»: прогноз Павла Яковлева на игру 3-го тура КЧМ

«Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ»: прогноз Павла Яковлева на игру 3-го тура КЧМ
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Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч КЧМ «Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» в обоих таймах за 2.07.

«Париж в первой игре уверенно победил «Атлетико», но во втором туре случилась осечка: поражение 0:1 от «Ботафого». Принципиальный матч для обеих команд. Тем не менее «Ботафого» оказался сильнее, сыграл терпеливее, а «ПСЖ» не реализовал свои моменты.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 3-й тур
23 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сиэтл» потерпел два поражения подряд: сначала 1:2 от «Ботафого», затем 1:3 от «Атлетико» Мадрид. По сути, турнир для «Сиэтла» уже завершён.

«ПСЖ» нужно обязательно побеждать. Надо исправлять ошибки, допущенные в игре с «Ботафого», и брать три очка. Состав у Парижа, конечно же, сильнее. Команда в этом сезоне выиграла всё, что можно, и будет максимально заряжена с первых минут.

Поэтому мой прогноз: «ПСЖ» выиграет оба тайма. «ПСЖ» зол после поражения и захочет исправиться именно в этом матче. Тем более побеждать необходимо», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».

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